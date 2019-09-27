Толстой сравнил борьбу с фейками в Telegram с войной с ветряными мельницами

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Борьба с фейками в Telegram-каналах - борьба с ветряными мельницами, при этом ограничивать опасный контент необходимо, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Информация растекается таким образом, что ее регулировать нельзя. Можно заблокировать ее в одном месте, она "вытечет" в другом. Это же борьба с ветряными мельницами, на мой взгляд. Есть люди, которые уверены, что можно все заблокировать. Возможно, даже что-то из этого получится. Но пока я просто с интересом слежу за этим, но не верю в результат", - сказал Толстой.

"Есть ли технические возможности создать какие-то ограничение и заставить их соблюдать? Да, есть. Можно законодательно ограничить опасный контент. Эти вещи делать нужно. Как заставить это соблюдать? Через запрет или ограничение рекламы, через замедление скорости доступа к ресурсам и так далее. Это тоже можно. Но это должны быть случаи абсолютно всем понятные и в ситуации, в которой общество как бы разделяет это", - отметил он.