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РИА Новости

Толстой сравнил борьбу с фейками в Telegram с войной с ветряными мельницами

10:51 27.09.2019 (обновлено: 11:20 27.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Борьба с фейками в Telegram-каналах - борьба с ветряными мельницами, при этом ограничивать опасный контент необходимо, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Информация растекается таким образом, что ее регулировать нельзя. Можно заблокировать ее в одном месте, она "вытечет" в другом. Это же борьба с ветряными мельницами, на мой взгляд. Есть люди, которые уверены, что можно все заблокировать. Возможно, даже что-то из этого получится. Но пока я просто с интересом слежу за этим, но не верю в результат", - сказал Толстой.
Мессенджер Telegram на экране телефона
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"Есть ли технические возможности создать какие-то ограничение и заставить их соблюдать? Да, есть. Можно законодательно ограничить опасный контент. Эти вещи делать нужно. Как заставить это соблюдать? Через запрет или ограничение рекламы, через замедление скорости доступа к ресурсам и так далее. Это тоже можно. Но это должны быть случаи абсолютно всем понятные и в ситуации, в которой общество как бы разделяет это", - отметил он.
Толстой при этом подчеркнул, что всех деанонимизировать и во всем ограничить невозможно.
Читайте полный текст интервью с вице-спикером Госдумы Петром Толстым >>
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TelegramПетр ТолстойГосдума РФРоссияОбщество
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