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РИА Новости

В Самарской области ликвидировали открытое горение на сухогрузе

10:44 27.09.2019 (обновлено: 12:29 27.09.2019)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар на сухогрузе "Волго-Балт-205" на Волге. 27 сентября 2019
Пожар на сухогрузе Волго-Балт-205 на Волге. 27 сентября 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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Пожар на сухогрузе "Волго-Балт-205" на Волге. 27 сентября 2019
САМАРА, 27 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на горящем на Волге сухогрузе "Волго-Балт-205" на площади 450 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Самарской области.
Ранее сообщалось, что на реке Волга в районе Федоровских лугов горит сухогруз "Волго-Балт-205", груженный железом. По информации МЧС, сухогруз следовал из Санкт-Петербурга в Астрахань и перевозил 300 тонн металлоконструкций. На берегу был создан штаб пожаротушения для руководства тушения пожара, прибыл пожарный корабль.
"В 11.03 (10.03 мск) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ГУМЧС по Самарской области также уточнили, что площадь пожара составила 450 квадратных метров.
По данным МЧС России, длина горящего сухогруза 113 метров, а ширина - 13 метров.
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