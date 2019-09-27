Жака Ширака похоронят на кладбище Монпарнас в Париже

ПАРИЖ, 27 сен – РИА Новости. Бывший президент Франции Жак Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на слова дочери экс-президента.
26 сентября, 16:34РИА НовостиЛев французской политики Жак Ширак
Время и день похорон пока пока не называется, при этом отмечается, что церемония похорон будет приватной. Сообщается, что Ширак будет похоронен рядом со своей старшей дочерью Лоранс, ушедшей из жизни в 2016 году.
Елисейский дворец ранее подтвердил, что церемония национального прощания с Шираком состоится в Доме Инвалидов в воскресенье, 29 сентября.
Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. В понедельник во Франции объявлен национальный траур.