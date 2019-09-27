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РИА Новости

Жака Ширака похоронят на кладбище Монпарнас в Париже

10:34 27.09.2019 (обновлено: 10:53 27.09.2019)
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© REUTERS / Philippe Laurenson/ File PhotoПрезидент Франции Жак Ширак. 2 августа 2006 года
Президент Франции Жак Ширак. 2 августа 2006 года
© REUTERS / Philippe Laurenson/ File Photo
ПАРИЖ, 27 сен – РИА Новости. Бывший президент Франции Жак Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на слова дочери экс-президента.
Президент Франции Жак Ширак. 2006 год
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Время и день похорон пока пока не называется, при этом отмечается, что церемония похорон будет приватной. Сообщается, что Ширак будет похоронен рядом со своей старшей дочерью Лоранс, ушедшей из жизни в 2016 году.
Елисейский дворец ранее подтвердил, что церемония национального прощания с Шираком состоится в Доме Инвалидов в воскресенье, 29 сентября.
Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. В понедельник во Франции объявлен национальный траур.
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