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РИА Новости

В Иркутской области потушили пожары в административном здании и на складе

10:12 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботники пожарной охраны
Работники пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работники пожарной охраны. Архивное фото
ИРКУТСК, 27 сен – РИА Новости. Пожарные в Иркутской области потушили пожары в административном здании и на продуктовом складе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС региона.
В Иркутской области ночью в пятницу произошло два крупных пожара. На 26-м километре Байкальского тракта в Иркутском районе горело административное здание, где предположительно находился швейный цех. Огнем повреждено около 700 квадратных метров площади. Второй пожар случился в Иркутске на улице Трактовой, где на площади более 700 квадратных метров горел продуктовый склад. В обоих случаях произошло обрушение кровли. Распространению огня способствовал сильный ветер.
Сотрудники МЧС
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"Оба пожара потушены. В настоящее время ведется ликвидация последствий возгораний, разбор завалов. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели. Им предстоит установить причины возникновения огня", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что жертв и пострадавших нет.
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