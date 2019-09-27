В Иркутской области потушили пожары в административном здании и на складе

ИРКУТСК, 27 сен – РИА Новости. Пожарные в Иркутской области потушили пожары в административном здании и на продуктовом складе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС региона.

В Иркутской области ночью в пятницу произошло два крупных пожара. На 26-м километре Байкальского тракта в Иркутском районе горело административное здание, где предположительно находился швейный цех. Огнем повреждено около 700 квадратных метров площади. Второй пожар случился в Иркутске на улице Трактовой, где на площади более 700 квадратных метров горел продуктовый склад. В обоих случаях произошло обрушение кровли. Распространению огня способствовал сильный ветер.

"Оба пожара потушены. В настоящее время ведется ликвидация последствий возгораний, разбор завалов. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели. Им предстоит установить причины возникновения огня", - сообщил собеседник агентства.