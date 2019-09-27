Депутаты ЮРПА поддержали все семь инициатив ростовского парламента

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен - РИА Новости. Депутаты Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА) поддержали все семь инициатив, поступивших от депутатов законодательного собрания Ростовской области, сообщает региональный парламент.

XXXI конференция ЮРПА проходит в эти дни в Астраханской области. Всего на ней было рассмотрено 32 вопроса, семь из которых были инициированы депутатами ростовского парламента.

"На пленарное заседание мы вынесли ключевые вопросы, которые волнуют жителей Ростовской области. Очевидно, что когда объединяются органы законодательной власти нескольких регионов, то наш голос лучше слышен в Москве", - приводятся слова председателя заксобрания области Александра Ищенко.

Все инициативы ростовского парламента имеют социальную направленность. Так, одно из предложений касалось сохранения социальной доплаты к пенсии для детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, которые временно трудоустраиваются через службу занятости.

Еще два говорят о необходимости передачи полномочий по организации льготного лекарственного обеспечения граждан, страдающих орфанными заболеваниями, лекарствами и спецпитанием на федеральный уровень, а также необходимости установить общегосударственные стандарты и гарантии прав на безопасное и здоровое питание в школах.