Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T09:31Z
https://ria.ru/20190927/1559191733.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151908/25/1519082509_0:0:3940:2217_1036x0_80_0_0_5f936ec470386c0ac850948d257ef180.jpg
РИА Новости

Депутаты ЮРПА поддержали все семь инициатив ростовского парламента

09:31 27.09.2019
34
© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен - РИА Новости. Депутаты Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА) поддержали все семь инициатив, поступивших от депутатов законодательного собрания Ростовской области, сообщает региональный парламент.
XXXI конференция ЮРПА проходит в эти дни в Астраханской области. Всего на ней было рассмотрено 32 вопроса, семь из которых были инициированы депутатами ростовского парламента.
"На пленарное заседание мы вынесли ключевые вопросы, которые волнуют жителей Ростовской области. Очевидно, что когда объединяются органы законодательной власти нескольких регионов, то наш голос лучше слышен в Москве", - приводятся слова председателя заксобрания области Александра Ищенко.
Все инициативы ростовского парламента имеют социальную направленность. Так, одно из предложений касалось сохранения социальной доплаты к пенсии для детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, которые временно трудоустраиваются через службу занятости.
Еще два говорят о необходимости передачи полномочий по организации льготного лекарственного обеспечения граждан, страдающих орфанными заболеваниями, лекарствами и спецпитанием на федеральный уровень, а также необходимости установить общегосударственные стандарты и гарантии прав на безопасное и здоровое питание в школах.
Важная инициатива также касалась ужесточения ответственности за бездействие в борьбе с амброзией. Среди других предложений депутатов - ускорение принятия пакета законов, решающих проблемы розничных рынков, а также введение "ипотечных каникул" для обманутых дольщиков и ограничение сноса самозастроев, если они не угрожают общественной безопасности.
000000
Обсудить 0
Ростовская областьАстраханская областьОбщество
Рекомендуем
Российские рубли
Тюменские власти выделят 250 млн рублей на закупку медоборудования
РИА
Новости
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
В Ростовской области утвердили прогноз социально-экономического развития
Разгрузка контейнеров на железнодорожной станции
Объем агроэкспорта Подмосковья может увеличиться на 12%
Вид на центральную часть Саранска
В Мордовии рассказали о приоритетной задаче в развитии спорта
Лента
новостей
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Аккаунты главы ЯНАО в соцсетях попали в десятку рейтинга "Медиалогии"
Вид на город Уфа
Власти Башкирии предложили создать клуб предпринимателей РФ
Форум гражданских активистов Сообщество
В Тамбовской области открылся форум гражданских активистов "Сообщество"
Губернатор Омской области Александр Бурков
В Омской области создадут фонд поддержки обманутых дольщиков
Строящиеся дома
Липецкий облсовет расширил меры защиты пострадавших дольщиков
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Кириенко назвал два главных отличия "Цифрового прорыва" от других конкурсов
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на торжественной церемонии инаугурации в Самарском академическом театре оперы и балета. 17 сентября 2018
Самарскому губернатору вручили орден Святого князя Даниила Московского
Рязань. Вид на Успенский собор и колокольню. Архивное фото
Власти Рязанской области начали серию публичных отчетов о своей работе
Пассажиры в салоне самолета
Жителям труднодоступных районов Поморья частично компенсируют авиаперевозки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния