Суд признал Международный банк Санкт-Петербурга банкротом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению Банка России признал банкротом Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП), лишившийся лицензии в октябре 2018 года.

"Признать Международный банк Санкт-Петербурга … несостоятельным (банкротом). … Открыть в отношении Международного банка Санкт-Петербурга … конкурсное производство на один год", - говорится в резолютивной части решения арбитража на портале "Электронное правосудие".

Мотивировочная часть судебного акта пока не опубликована.

Банк России подал в суд заявление о признании МБСП банкротом в ноябре 2018 года. Ранее Центральный банк с 31 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МБСП. Решение было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера капитала ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации.

В апреле 2019 года Банк России сообщал, что подозревает должностных лиц Международного банка Санкт-Петербурга в выводе активов. По оценке регулятора, должностными лицами МБСП "осуществлены операции, имеющие признаки вывода активов путем передачи банком прав требований к ряду контрагентов своему акционеру, не обладающему способностью исполнить принятые обязательства".

В феврале ЦБ сообщал, что совокупная разница между величиной обязательств и активов МБСП составила 13,1 миллиарда рублей. По оценке регулятора, активы банка по результатам исследования не превышают 10,8 миллиарда рублей, обязательства составили 23,9 миллиарда.