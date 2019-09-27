Аксенов предложил всем желающим попробовать войти в правительство Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил конкурс на соискание должностей министров правительства республики.

Ранее по результатам голосования в крымском парламенте нового созыва Аксенов был избран главой Крыма на второй срок. После этого, согласно конституции Крыма, совет министров сложил свои полномочия. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до назначения нового состава.

"Предлагаю сформировать новый состав Совета министров Крыма в несколько этапов. Любой гражданин, в том числе исполняющие обязанности министров, который чувствует в себе силы и обладает соответствующими знаниями и компетенциями, получит возможность принять участие в инициированном мною конкурсе", - написал на своей странице в соцсети в Вконтакте Аксенов.

Порядок проведения конкурса будет в ближайшее время опубликован на портале правительства Крыма, отметил глава региона.

"Кандидаты смогут подать заявку, пройти тестирование, принять участие в публичных дебатах. Итоговым этапом станет мое личное собеседование с финалистами. Решение о назначении министров будет принято мною с учетом результатов открытого электронного голосования за претендентов на соответствующие должности", - написал Аксенов.