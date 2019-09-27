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РИА Новости

Аксенов предложил всем желающим попробовать войти в правительство Крыма

09:08 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на конференции "Санкционный мир. Глобальные вызовы" в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на конференции Санкционный мир. Глобальные вызовы в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил конкурс на соискание должностей министров правительства республики.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
20 сентября, 15:29Сказано в эфире
Ганжара: Крым должен стать "витриной" России Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма на следующие пять лет. Как отметил в эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара, властям республики многое удалось сделать, но работы еще предстоит немало.
Ранее по результатам голосования в крымском парламенте нового созыва Аксенов был избран главой Крыма на второй срок. После этого, согласно конституции Крыма, совет министров сложил свои полномочия. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до назначения нового состава.
"Предлагаю сформировать новый состав Совета министров Крыма в несколько этапов. Любой гражданин, в том числе исполняющие обязанности министров, который чувствует в себе силы и обладает соответствующими знаниями и компетенциями, получит возможность принять участие в инициированном мною конкурсе", - написал на своей странице в соцсети в Вконтакте Аксенов.
Порядок проведения конкурса будет в ближайшее время опубликован на портале правительства Крыма, отметил глава региона.
"Кандидаты смогут подать заявку, пройти тестирование, принять участие в публичных дебатах. Итоговым этапом станет мое личное собеседование с финалистами. Решение о назначении министров будет принято мною с учетом результатов открытого электронного голосования за претендентов на соответствующие должности", - написал Аксенов.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
20 сентября, 13:08РИА Новости
Правительство Крыма ждет серьезная перезагрузка, заявил Шеремет
Помимо конкурсных процедур, он предложил использовать интерактивную систему голосования в отношении кандидатов на должности глав администраций муниципальных образований. Возможность голосования он также предложил предусмотреть на портале правительства, на страницах муниципалитетов.
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Сергей Аксенов (политик)КрымПолитика
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