Эрдоган заявил о прекращении атак на наблюдательные пункты в Идлибе

Он добавил, что Турция будет продолжать переговоры с РФ по урегулированию в Идлибе.

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.