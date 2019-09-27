Эрдоган заявил о прекращении атак на наблюдательные пункты в Идлибе

АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в Идлибе спокойная, атаки на турецкие наблюдательные пункты прекращены.
"На наши наблюдательные посты были нападения, но наши коллеги провели переговоры, сейчас никаких проблем нет, в Идлибе соблюдается спокойствие. Но нужно сохранять бдительность. Потому что это сложный регион с населением четыре миллиона. Мы обязаны обеспечить этим людям защиту и избежать новой волны беженцев", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из США. Его цитирует газета Milliyet.
Он добавил, что Турция будет продолжать переговоры с РФ по урегулированию в Идлибе.
В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
* Запрещенная в России террористическая группировка.