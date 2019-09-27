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РИА Новости

На Дальнем Востоке офицера оштрафовали за разглашение гостайны

05:22 27.09.2019 (обновлено: 06:43 27.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ
Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Офицер одной из воинских частей в Хабаровском крае оштрафован на 20 тысяч тысяч рублей за разглашение государственной тайны, сообщает управлением ФСБ России по Восточному военному округу.
"В феврале 2019 года сотрудниками военной контрразведки выявлены факты привлечения должностным лицом войсковой части 51460 – капитаном Мостепаненко А. В. к работе с топографическими картами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, подчинённых военнослужащих, не имеющих соответствующего допуска", - говорится в сообщении.
Следственный отделом управления ФСБ по Восточному округу возбудил в отношении капитана уголовное дело о разглашении государственной тайны. "Хабаровским окружным военным судом капитан Мостепаненко А. В. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорён к штрафу в размере 20 тысяч рублей", - сообщает управление.
Деньги
11 марта 2014, 14:29РИА Новости
Военные в РФ продолжат получать надбавки за доступ к гостайнеСогласно документу, размещенному на сайте Кремля, власти будут доплачивать военным по 2 тысячи рублей в месяц.
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ФСБ РФРоссияХабаровский крайБезопасностьПроисшествия
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