Эксперт рассказал о позициях стран по борьбе с выбросами парниковых газов

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Принцип равенства и справедливости в отношении определения лимитов на выбросы парниковых газов не будет использоваться, потому что это создаст пример для распределения других ограниченных ресурсов в мире, сказала РИА Новости директор института Глобального климата и экологии РАН Анна Романовская.

Парижское соглашение по климату призывает страны сокращать свои выбросы парниковых газов, руководствуясь принципами справедливости. Однако в соглашении эти принципы не прописаны, поэтому ученые предложили свой вариант справедливого распределения выбросов. РФ также ратифицировала Парижское соглашение и теперь должна обозначить свои обязательства по снижению выбросов парниковых газов.

"Принцип равенства в отношении выбросов СО2 - это то количество выбросов, которое мы еще можем выбросить до того, как мы превысим какой-то порог потепления. На самом деле, это частный случай общего подхода о том, что все люди на планете имеют равные права на ограниченные ресурсы. Если мы создадим на международном уровне какой-то прецедент по атмосфере, по выбросам парниковых газов, по климату, не за горами, что этот прецедент будет использован для того, чтобы передвинуть это на другие ограниченные ресурсы. Это может быть вода, земельные ресурсы и что угодно", - сказала Романовская.

Она пояснила, что текст заканчивается словом "равенство" и каждая страна должна каким-то образом понимать, интерпретировать принцип равенства самостоятельно и на этой основе определять свою цель.

"Я не думаю, чтобы какие-то такие подходы по имплементации принципа равенства были согласованы на международном уровне. Потому что это означает, что это кто-то где-то подсчитает и потом навяжет эту цифру другой стране. Кроме беднейших стран, никто не захочет, чтобы кто-то это делал. Каждая страна должна каким-то образом понимать принцип равенства и на этой основе определять свою цель", - добавила Романовская.