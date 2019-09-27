США продолжают обсуждать Сирию с Россией, сообщил спецпредставитель

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Спецпредставитель США Джеймс Джеффри заявил, что США продолжают обсуждать Сирию с Россией.
"Конечно", - ответил Джеффри на брифинге в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.
США в четверг обвинили Сирию в применении химоружия 19 мая, за несколько часов до этого было объявлено, что конституционный комитет Сирии соберется 30 октября. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин сказал, что ему кажется странным, что, когда происходят важные позитивные сдвиги в политическом процессе в Сирии, появляются сообщения, которые могут помешать успеху политического процесса.
Джеффри ранее заявил, что погибших в результате предполагаемой химической атаки в Сирии не было, несколько человек пострадали. Власти Сирии отвергают обвинения в причастности к химатакам.