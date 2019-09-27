США продолжают обсуждать Сирию с Россией, сообщил спецпредставитель

США в четверг обвинили Сирию в применении химоружия 19 мая, за несколько часов до этого было объявлено, что конституционный комитет Сирии соберется 30 октября. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин сказал, что ему кажется странным, что, когда происходят важные позитивные сдвиги в политическом процессе в Сирии, появляются сообщения, которые могут помешать успеху политического процесса.