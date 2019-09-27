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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

"Пакт Рио" не повлечет военного вторжения в Венесуэлу, заявил Роблес

02:41 27.09.2019
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Задействование механизмов Межамериканского договора о взаимной помощи ("Пакт Рио") не повлечет за собой военное вмешательство в Венесуэлу, заявил РИА Новости министр иностранных дел Коста-Рики Мануэль Вентура Роблес.
В Нью-Йорке 23 сентября прошла встреча министров иностранных дел стран-участниц так называемого "Пакта Рио". По итогам встречи страны-участницы решили ввести финансовые санкции в отношении людей и организаций, близких к правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые, по их мнению, замешаны в коррупции. Только Уругвай из всех стран отказался задействовать механизмы Межамериканского договора о взаимопомощи против Венесуэлы.
"Я не думаю", - ответил Роблес на вопрос о том, может ли договор привести к военному вмешательству, и добавил, что страна "выступает категорически против этого".
"Мы поддерживаем "Пакт Рио". Он направлен против лидеров правительства. Все меры направлены против лидеров правительства", - подчеркнул Роблес.
Глава МИД Колумбии Карлос Трухильо
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Ранее сообщалось, что глава МИД Уругвая Родольфо Нин Новоу заявил РИА Новости, что Уругвай выйдет из Межамериканского договора о взаимопомощи, если будет принято решение о военных действиях в отношении Венесуэлы.
Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как пакт Рио, был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу, это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки расторгли договор.
В Венесуэле в январе начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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