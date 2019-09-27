"Пакт Рио" не повлечет военного вторжения в Венесуэлу, заявил Роблес

Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото

Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса

ООН, 27 сен - РИА Новости. Задействование механизмов Межамериканского договора о взаимной помощи ("Пакт Рио") не повлечет за собой военное вмешательство в Венесуэлу, заявил РИА Новости министр иностранных дел Коста-Рики Мануэль Вентура Роблес.

В Нью-Йорке 23 сентября прошла встреча министров иностранных дел стран-участниц так называемого "Пакта Рио". По итогам встречи страны-участницы решили ввести финансовые санкции в отношении людей и организаций, близких к правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые, по их мнению, замешаны в коррупции. Только Уругвай из всех стран отказался задействовать механизмы Межамериканского договора о взаимопомощи против Венесуэлы.

"Я не думаю", - ответил Роблес на вопрос о том, может ли договор привести к военному вмешательству, и добавил, что страна "выступает категорически против этого".

"Мы поддерживаем "Пакт Рио". Он направлен против лидеров правительства. Все меры направлены против лидеров правительства", - подчеркнул Роблес.

Ранее сообщалось, что глава МИД Уругвая Родольфо Нин Новоу заявил РИА Новости, что Уругвай выйдет из Межамериканского договора о взаимопомощи, если будет принято решение о военных действиях в отношении Венесуэлы.

Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как пакт Рио, был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу, это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки расторгли договор.