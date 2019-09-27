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РИА Новости
Культура

Корейская группа SuperM будет сотрудничать с Marvel

07:43 27.09.2019
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© Фото : страница группы SuperM в FacebookГруппа SuperM
Группа SuperM
© Фото : страница группы SuperM в Facebook
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Музыкальное агентство K-pop SM Entertainment объявило, что корейская супергруппа SuperM будет сотрудничать с Marvel, сообщает NME.
"Я пока не уверен, как именно это будет работать, но у нас уже в планах запись песни, которую сможет исполнить каждый", — прокомментировал глава агентства и продюсер Ли Су Ман.
Ожидается, что SuperM будут своего рода музыкальной версией "Мстителей", чтобы соответствовать супергеройской тематике Marvel.
Эту группу создали в 2019 году для того, чтобы продвигать K-pop в США. В коллектив вошли семь музыкантов из других бойбендов.
Это не первое сотрудничество Marvel с корейской поп-культурой.
Например, они сделали из певицы Luna Snow супергероиню в мобильной игре Marvel Future Fight в 2018 году. Позже, в том же году, компания выпустила две песни на корейском языке I Really Wanna и Tonight для солистки Busters.
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