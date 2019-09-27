Корейская группа SuperM будет сотрудничать с Marvel

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Музыкальное агентство K-pop SM Entertainment объявило, что корейская супергруппа SuperM будет сотрудничать с Marvel, . Музыкальное агентство K-pop SM Entertainment объявило, что корейская супергруппа SuperM будет сотрудничать с Marvel, сообщает NME.

"Я пока не уверен, как именно это будет работать, но у нас уже в планах запись песни, которую сможет исполнить каждый", — прокомментировал глава агентства и продюсер Ли Су Ман.

Ожидается, что SuperM будут своего рода музыкальной версией "Мстителей", чтобы соответствовать супергеройской тематике Marvel.

Эту группу создали в 2019 году для того, чтобы продвигать K-pop в США. В коллектив вошли семь музыкантов из других бойбендов.

Это не первое сотрудничество Marvel с корейской поп-культурой.