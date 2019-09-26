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РИА Новости

Роухани допустил возможность переговоров с США

21:51 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Ирана Хасан Роухани
 Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани допускает возможность переговоров с США, если Вашингтон откажется от политики максимального давления и перейдет к диалогу.
По его словам, Штатам следует отказаться от предусловий к такому диалогу. "Предусловие Америки заключается в том, что сперва должны быть реализованы санкции и максимальное давление на иранский народ, а затем Штаты приступят к переговорам", - сказал Роухани на пресс-конференции в Нью-Йорке.
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"Мы говорим, что это неверное предусловие. Оно должно быть убрано со стола переговоров, санкции должны быть аннулированы. Прекратите политику максимального давления и начните проводить политику диалога, логики, смысла. Если мы доживем до того момента, когда предусловия будут отметены, конечно, возможность разговора с Америкой появится", - добавил иранский лидер.
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Хасан РоуханиНью-Йорк (город)ИранСШАВ мире
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