Роухани допустил возможность переговоров с США

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани допускает возможность переговоров с США, если Вашингтон откажется от политики максимального давления и перейдет к диалогу.

По его словам, Штатам следует отказаться от предусловий к такому диалогу. "Предусловие Америки заключается в том, что сперва должны быть реализованы санкции и максимальное давление на иранский народ, а затем Штаты приступят к переговорам", - сказал Роухани на пресс-конференции в Нью-Йорке.