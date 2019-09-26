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РИА Новости

США не должны мешать приезду делегаций в ООН, заявил Роухани

21:28 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Роухани
 Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости. США не должны препятствовать выдаче виз делегациям для посещения ООН, заявил президент Ирана Хасан Роухани на пресс-конференции в Нью-Йорке.
По его словам, если иранцы приезжают в США, это не означает, что они "влюблены в эту страну" - у них есть причины для прибытия.
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"Причина, по которой мы сюда приезжаем, в том, что ООН здесь. И у США нет права препятствовать приезду и отбытию официальных лиц в ООН, потому что ООН является домом для всех государств, это дом мира и дом переговоров. И США не должны злоупотреблять своей позицией принимающей стороны и давать визы только тем, кто нравится Америке", - сказал Роухани.
По его мнению, путь, который избрали США, не принесет выгоду никому.
Отвечая на вопрос, не пора ли перенести штаб-квартиру в другую страну, иранский президент заявил: "Перевод ООН в другое место – это важное решение. Если нас об этом спросят, мы конечно проголосуем за то, чтобы штаб-квартира ООН была переведена в более безопасную страну".
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Хасан РоуханиНью-Йорк (город)ООНСШАВ мире
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