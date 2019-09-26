США не должны мешать приезду делегаций в ООН, заявил Роухани

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости. США не должны препятствовать выдаче виз делегациям для посещения ООН, заявил президент Ирана Хасан Роухани на пресс-конференции в Нью-Йорке.

По его словам, если иранцы приезжают в США, это не означает, что они "влюблены в эту страну" - у них есть причины для прибытия.

"Причина, по которой мы сюда приезжаем, в том, что ООН здесь. И у США нет права препятствовать приезду и отбытию официальных лиц в ООН, потому что ООН является домом для всех государств, это дом мира и дом переговоров. И США не должны злоупотреблять своей позицией принимающей стороны и давать визы только тем, кто нравится Америке", - сказал Роухани.

По его мнению, путь, который избрали США, не принесет выгоду никому.