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РИА Новости

Иран считает, что тема выделения кредитной линии Тегерану еще на столе

21:02 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Ирана Хасан Рухани
 Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости. Иран считает, что тема выделения кредитной линии Тегерану от европейских партнеров все еще на столе, заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке президент Ирана Хасан Роухани.
Франция ранее выступила как представитель от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки с Ираном по его ядерной программе. По данным источников, президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея, по данным СМИ, заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.
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"По нашему мнению, это все еще на столе", - отметил Роухани.
Информацию о кредите в 15 миллиардов долларов позже подтвердил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, отметивший, что возврат к реализации Тегераном ядерной сделки зависит от предоставления этой суммы.
По его словам, когда шла речь о кредитной линии, предполагалось, что она будет временной – "на период 3 или 4 месяцев в лучшем случае, после чего она бы продолжилась в другом виде или форме".
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