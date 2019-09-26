Палестина аннулирует соглашения с Израилем в случае аннексии долины Иордана

"Мы полностью отвергаем такие планы. Наш ответ: в случае, если какое-либо израильское правительство пойдет на такой шаг, то все заключенные с Израилем соглашения, связанные с ними обязательства будут аннулированы. Это соответствует принятым ранее нами шагам. Мы обладаем правом защищаться всеми имеющимися способами", - заявил Аббас в ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

По мнению Аббаса, Палестина заслуживает статуса полноправного члена ООН. "Я не могу назвать ни одной причины, почему мы этого не заслуживаем", - заявил Аббас. На данный момент Палестина обладает статусом наблюдателя.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.