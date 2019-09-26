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РИА Новости

Палестина аннулирует соглашения с Израилем в случае аннексии долины Иордана

19:34 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
ООН, 26 сен – РИА Новости. Палестина в ответ на распространение суверенитета Израиля на долину реки Иордан аннулирует все ранее заключенные с ним соглашения, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 10 сентября объявил, что израильское правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Первые шаги Нетаньяху обещал предпринять сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в кнессет 22-го созыва, которые прошли 17 сентября.
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"Мы полностью отвергаем такие планы. Наш ответ: в случае, если какое-либо израильское правительство пойдет на такой шаг, то все заключенные с Израилем соглашения, связанные с ними обязательства будут аннулированы. Это соответствует принятым ранее нами шагам. Мы обладаем правом защищаться всеми имеющимися способами", - заявил Аббас в ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Он отметил, что ПНА при этом продолжит придерживаться принципа международного права и продолжать борьбу с терроризмом.
По мнению Аббаса, Палестина заслуживает статуса полноправного члена ООН. "Я не могу назвать ни одной причины, почему мы этого не заслуживаем", - заявил Аббас. На данный момент Палестина обладает статусом наблюдателя.
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Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.
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Генеральная Ассамблея ООНКнессет ИзраиляМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуООНПалестинаВосточный ИерусалимИзраильВ мире
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