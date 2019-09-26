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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Самарский губернатор представил патриарху концепцию паломнического центра

19:23 26.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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САМАРА, 26 сен — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил патриарху Кириллу концепцию развития инфраструктуры Свято-Троицкого монастыря в селе Ташла и попросил благословения на создание на этой территории паломнического центра, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил патриарху Кириллу концепцию развития инфраструктуры Свято-Троицкого монастыря и святого источника в селе Ташла и попросил у патриарха благословения на создание на этой территории паломнического центра", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Свято-Троицкий монастырь и святой источник в селе Ташла ежегодно посещает большое количество верующих, основная задача планируемой реконструкции – сделать путь в обитель более доступным, а пребывание паломников здесь максимально удобным.
По информации пресс-службы, Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, был основан в 2007 году. Он является единственным вузом подобного направления в Приволжском федеральном округе и третьим в России. В институте работает восемь кафедр, которые в основном занимаются подготовкой будущих преподавателей. В частности, на базе вуза готовят учителей начальных классов, педагогов-историков, преподавателей в области экономики и права. Кроме того, в институте ведется подготовка специалистов в области отечественной и зарубежной филологии, экономики и организации общественного питания. Также, по данным пресс-службы, особенность вуза состоит в том, что он является завершающим звеном системы непрерывного гуманитарного и православного образования: Православная классическая гимназия – Гуманитарный колледж Святителя Алексия Московского – Поволжский православный институт.
Патриарх Кирилл 26-27 сентября посещает Самарскую митрополию. Первый день визита проходит в Тольятти. Там глава Русской православной церкви встретился со студентами и преподавателями Поволжского православного института, а позже совершит богослужение в Спасо-Преображенском соборе. Во второй день он освятит Софийский собор в Самаре и встретится с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Дмитрий АзаровСамарская областьОбщество
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