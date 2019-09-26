Самарский губернатор представил патриарху концепцию паломнического центра

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ

САМАРА, 26 сен — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил патриарху Кириллу концепцию развития инфраструктуры Свято-Троицкого монастыря в селе Ташла и попросил благословения на создание на этой территории паломнического центра, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил патриарху Кириллу концепцию развития инфраструктуры Свято-Троицкого монастыря и святого источника в селе Ташла и попросил у патриарха благословения на создание на этой территории паломнического центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Свято-Троицкий монастырь и святой источник в селе Ташла ежегодно посещает большое количество верующих, основная задача планируемой реконструкции – сделать путь в обитель более доступным, а пребывание паломников здесь максимально удобным.

По информации пресс-службы, Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, был основан в 2007 году. Он является единственным вузом подобного направления в Приволжском федеральном округе и третьим в России. В институте работает восемь кафедр, которые в основном занимаются подготовкой будущих преподавателей. В частности, на базе вуза готовят учителей начальных классов, педагогов-историков, преподавателей в области экономики и права. Кроме того, в институте ведется подготовка специалистов в области отечественной и зарубежной филологии, экономики и организации общественного питания. Также, по данным пресс-службы, особенность вуза состоит в том, что он является завершающим звеном системы непрерывного гуманитарного и православного образования: Православная классическая гимназия – Гуманитарный колледж Святителя Алексия Московского – Поволжский православный институт.