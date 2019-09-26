Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T19:01Z
https://ria.ru/20190926/1559177920.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/101412/43/1014124338_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_448bca53bd457a26082a2ae75c9516d4.jpg
РИА Новости
Республика Мордовия

В Мордовии рассказали о приоритетной задаче в развитии спорта

19:01 26.09.2019
0
© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкВид на центральную часть Саранска
Вид на центральную часть Саранска
© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в фотобанк
Вид на центральную часть Саранска. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Приоритетной задачей развития спорта в Мордовии является подготовка местных спортсменов, заявил глава Республики Владимир Волков в четверг на встрече с представителями республиканской федерации лыжных гонок.
"Подготовка именно местных воспитанников для участия в соревнованиях высокого российского и мирового уровня продолжает оставаться приоритетной задачей развития спорта в регионе. Мы будем добиваться того, чтобы спортивные сборные республики, в том числе по базовым видам спорта, а также местные футбольные и хоккейные команды были представлены нашими ребятами, выросшими и подготовленными в Мордовии", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Волкова.
Стела с мячом возле стадиона Мордовия Арена в Саранске
26 февраля, 17:45Республика Мордовия
Глава Мордовии оценил внесение стадиона в Саранске в десятку лучших
Главный тренер Мордовии по лыжным гонкам Николай Седов рассказал главе республики об успехах, достигнутых воспитанниками республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва в 2019 году.
"У нас есть призер чемпионата мира 2019 года – Анастасия Седова завоевала бронзовую награду в командной эстафете, по итогам Кубка мира она заняла 12-е место среди 117 лыжниц планеты. Ещё один талантливый лыжник Артем Мальцев в составе российской сборной в этом году стал победителем этапа Кубка мира в эстафете", - сказал Седов.
Отмечается, что спортивный сезон 2018-2019 годов стал насыщенным и результативным не только для ведущих лыжников комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Третье место на первенстве России, прошедшем в Сыктывкаре, завоевала молодая мордовская лыжница Екатерина Никитина, дважды на разных дистанциях Всероссийских соревнований на призы Раисы Сметаниной победителем становился Александр Осипов, четвертое и седьмое места занял Владислав Балуев на финальных соревнованиях зимней Спартакиады России, призером всероссийских соревнований становилась Александра Трофимова.
Глава Республики Мордовия Владимир Волков во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
28 августа, 18:13Республика Мордовия
Глава Мордовии ожидает высоких позиций региона среди образовательных систем
000000
Обсудить 0
Республика МордовияМордовияСпорт
Рекомендуем
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
РИА
Новости
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Лента
новостей
Сломанная сигарета в пепельнице
В России запретят курить на балконах
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Золотые слитки
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонны золота, пишут СМИ
Пассажирский самолет в небе
В Китае женщина решила проветрить салон самолета, открыв аварийный выход
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Жилой дом
В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
03:30Буксир присоединился к спасательной операции на плавбазе на Сахалине
Лента новостейМолния