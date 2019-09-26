В Мордовии рассказали о приоритетной задаче в развитии спорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Приоритетной задачей развития спорта в Мордовии является подготовка местных спортсменов, заявил глава Республики Владимир Волков в четверг на встрече с представителями республиканской федерации лыжных гонок.

"Подготовка именно местных воспитанников для участия в соревнованиях высокого российского и мирового уровня продолжает оставаться приоритетной задачей развития спорта в регионе. Мы будем добиваться того, чтобы спортивные сборные республики, в том числе по базовым видам спорта, а также местные футбольные и хоккейные команды были представлены нашими ребятами, выросшими и подготовленными в Мордовии", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Волкова.

Главный тренер Мордовии по лыжным гонкам Николай Седов рассказал главе республики об успехах, достигнутых воспитанниками республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва в 2019 году.

"У нас есть призер чемпионата мира 2019 года – Анастасия Седова завоевала бронзовую награду в командной эстафете, по итогам Кубка мира она заняла 12-е место среди 117 лыжниц планеты. Ещё один талантливый лыжник Артем Мальцев в составе российской сборной в этом году стал победителем этапа Кубка мира в эстафете", - сказал Седов.