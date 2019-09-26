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РИА Новости

Медведчук рассказал, что означает для украинцев борьба за свободу слова

18:58 26.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что борьба украинцев за свободу слова - это сражение за "нормальную жизнь" в демократической стране.
В четверг Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести вещателям, которые входят в структуру телеканала "112. Украина", а также назначил внеплановую выездную проверку цифрового вещателя "112-ТВ".
"Борьба за свободу слова – это борьба не просто за демократию, это борьба за условия нормальной жизни наших граждан в нормальной, демократической, успешной стране", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в четверг.
Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал "112. Украины", за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина". Кроме того Нацсовет провел внеплановую проверку из-за анонсированного на канале "112.Украина" нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), рассказывающем о конфликте в Донбассе. Фильм так и не был показан телеканалом, но проверка состоялась.
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112 УкраинаВиктор МедведчукДонбассОливер СтоунУкраинаВ мире
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