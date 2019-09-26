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РИА Новости

Новак обсудил с Шефчовичем сотрудничество России с Евросоюзом по газу

18:55 26.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович отвечают на вопросы журналистов после встречи в Москве
Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович отвечают на вопросы журналистов после встречи в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак провел телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем, в ходе которого стороны обсудили сотрудничество РФ с Евросоюзом по поставкам газа, сообщило российское министерство энергетики.
"В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, в том числе итоги прошедшей трехсторонней встречи в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе по вопросу транзита газа из России в страны ЕС, общие вопросы сотрудничества по поставкам газа, а также взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ", - говорится в сообщении.
Офис ОАО Газпром
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