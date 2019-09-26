В Тамбовской области открылся форум гражданских активистов "Сообщество"

ТАМБОВ, 26 сен - РИА Новости. Форум гражданских активистов "Сообщество", организованный Общественной палатой РФ для обсуждения новых возможностей для развития российской "глубинки", открылся в четверг в наукограде Мичуринск Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Заявленная тема форума - "Глубинная Россия. Возможности для развития малых городов и сельских территорий". В нем принимают участие общественные активисты, волонтеры, журналисты, социальные предприниматели, чиновники федерального и регионального уровня, которые делятся опытом наиболее эффективных практик гражданской активности.

"Мичуринск в качестве площадки проведения форума выбран и по той причине, что он является ярким представителем городов глубинной России, которые имеют свою историю, свои традиции, свой потенциал. Здесь, как и в других поселениях российской провинции, есть свои проблемы, сложности. Но главное, что здесь живут и работают активные, инициативные люди, нацеленные на конструктивное решение вопросов развития и обустройства. И, что весьма важно, у нас есть понимание и видение перспектив развития. Точкой опоры России была, есть и будет глубинка", - приводит пресс-служба слова приветствия главы администрации Тамбовской области Александра Никитина к участникам форума.

Глава региона отметил, что Тамбовская область может, в частности, поделиться опытом создания крупных аграрных предприятий: в Мичуринском, Первомайском, Токаревском и других районах уже реализуют крупные проекты, которые дали работу и хороший заработок жителям. Кроме того, регион готов передать конкретный опыт гражданского участия в развитии территорий. Так, благодаря проекту "Народная инициатива" удалось решить сотни местных проблем в городах и селах Тамбовщины, реализовать важные проекты.

Председатель Общественной палаты России Валерий Фадеев согласился с тем, что Тамбовская область в качестве места проведения форума выбрана не случайно.