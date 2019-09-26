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РИА Новости
Тамбовская область

В Тамбовской области открылся форум гражданских активистов "Сообщество"

18:39 26.09.2019 (обновлено: 19:39 26.09.2019)
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© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиФорум гражданских активистов "Сообщество"
Форум гражданских активистов Сообщество
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
ТАМБОВ, 26 сен - РИА Новости. Форум гражданских активистов "Сообщество", организованный Общественной палатой РФ для обсуждения новых возможностей для развития российской "глубинки", открылся в четверг в наукограде Мичуринск Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Заявленная тема форума - "Глубинная Россия. Возможности для развития малых городов и сельских территорий". В нем принимают участие общественные активисты, волонтеры, журналисты, социальные предприниматели, чиновники федерального и регионального уровня, которые делятся опытом наиболее эффективных практик гражданской активности.
"Мичуринск в качестве площадки проведения форума выбран и по той причине, что он является ярким представителем городов глубинной России, которые имеют свою историю, свои традиции, свой потенциал. Здесь, как и в других поселениях российской провинции, есть свои проблемы, сложности. Но главное, что здесь живут и работают активные, инициативные люди, нацеленные на конструктивное решение вопросов развития и обустройства. И, что весьма важно, у нас есть понимание и видение перспектив развития. Точкой опоры России была, есть и будет глубинка", - приводит пресс-служба слова приветствия главы администрации Тамбовской области Александра Никитина к участникам форума.
Глава региона отметил, что Тамбовская область может, в частности, поделиться опытом создания крупных аграрных предприятий: в Мичуринском, Первомайском, Токаревском и других районах уже реализуют крупные проекты, которые дали работу и хороший заработок жителям. Кроме того, регион готов передать конкретный опыт гражданского участия в развитии территорий. Так, благодаря проекту "Народная инициатива" удалось решить сотни местных проблем в городах и селах Тамбовщины, реализовать важные проекты.
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Председатель Общественной палаты России Валерий Фадеев согласился с тем, что Тамбовская область в качестве места проведения форума выбрана не случайно.
"Именно здесь есть очень серьезный опыт развития современного аграрного производства, образования. Общественная палата должна помогать тем, кто добивается результата, поэтому мы здесь. Говорят, народ едет в большие города, но большая часть людей живёт в таких городах как Тамбов и Мичуринск. Люди должны иметь возможность достойно жить там, где они родились. Как распространить успешный тамбовский опыт на другие регионы - вот цель форума", - привели в пресс-службе комментарий Фадеева.
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