Жители Петербурга заметили лис в городе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга в сентябре заметили на территории города гуляющих лис, специалисты советуют горожанам не трогать их, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

По данным комитета, на днях лису заметили на железнодорожной станции Лахта, расположенной рядом с Приморским шоссе, а в начале сентября — у Кольцевой автомобильной дороги.

В комитете советуют горожанам не беспокоить животных. Если их не трогать, опасности для человека они не представляют.

"Специалисты комитета по природопользованию просят горожан в случае обнаружения дикого животного не приближаться к нему, не пытаться накормить или привлечь к себе внимание, чтобы не вызвать его агрессивного поведения. Также не предпринимать в отношении зверя никаких действий, даже если показалось, что ему требуется помощь", - говорится в сообщении.