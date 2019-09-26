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РИА Новости

Жители Петербурга заметили лис в городе

17:56 26.09.2019 (обновлено: 17:58 26.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкЛиса на Филатовском кордоне Курильского заповедника
Лиса на Филатовском кордоне Курильского заповедника
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга в сентябре заметили на территории города гуляющих лис, специалисты советуют горожанам не трогать их, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
По данным комитета, на днях лису заметили на железнодорожной станции Лахта, расположенной рядом с Приморским шоссе, а в начале сентября — у Кольцевой автомобильной дороги.
В комитете советуют горожанам не беспокоить животных. Если их не трогать, опасности для человека они не представляют.
"Специалисты комитета по природопользованию просят горожан в случае обнаружения дикого животного не приближаться к нему, не пытаться накормить или привлечь к себе внимание, чтобы не вызвать его агрессивного поведения. Также не предпринимать в отношении зверя никаких действий, даже если показалось, что ему требуется помощь", - говорится в сообщении.
По словам начальника отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николая Ахматовича, недалеко от мест, где петербуржцы заметили лис, находятся лесонасаждения, в том числе включенные в состав особо охраняемых природных территорий и являющихся для животных естественной средой обитания. В этом году на Приморском шоссе, проходящем вблизи железнодорожной станции Лахта, были установлены предупреждающие дорожные знаки "Дикие животные".
Дикая лиса
5 июля, 18:40РИА Новости
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