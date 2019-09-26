Жители Петербурга заметили лис в городе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга в сентябре заметили на территории города гуляющих лис, специалисты советуют горожанам не трогать их, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
По данным комитета, на днях лису заметили на железнодорожной станции Лахта, расположенной рядом с Приморским шоссе, а в начале сентября — у Кольцевой автомобильной дороги.
В комитете советуют горожанам не беспокоить животных. Если их не трогать, опасности для человека они не представляют.
"Специалисты комитета по природопользованию просят горожан в случае обнаружения дикого животного не приближаться к нему, не пытаться накормить или привлечь к себе внимание, чтобы не вызвать его агрессивного поведения. Также не предпринимать в отношении зверя никаких действий, даже если показалось, что ему требуется помощь", - говорится в сообщении.
По словам начальника отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николая Ахматовича, недалеко от мест, где петербуржцы заметили лис, находятся лесонасаждения, в том числе включенные в состав особо охраняемых природных территорий и являющихся для животных естественной средой обитания. В этом году на Приморском шоссе, проходящем вблизи железнодорожной станции Лахта, были установлены предупреждающие дорожные знаки "Дикие животные".