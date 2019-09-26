Глава Аэрофлота: концепция "регуляторной гильотины" улучшит деловой климат

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Для бизнес-сообщества концепция "регуляторной гильотины" — один из ключевых инструментов улучшения делового климата, считает член бюро правления российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев.

"Реализация предлагаемой инициативы, "тонкая настройка" её механизмов должны стать предметом пристального внимания и конструктивной критики со стороны экспертов и деловых кругов. Это отвечает и нашим деловым интересам, и задачам прорывного развития России, которым президент страны придает стратегическое значение", - сказал Савельвев, под председательством которого прошло очередное заседание комитета по регуляторной политике в составе Российского союза промышленников и предпринимателей.

Согласно поручению президента России, "регуляторная гильотина" предполагает, что после 1 января 2021 года все ранее принятые нормативные правовые акты и обязательные требования к бизнесу утратят свою силу. Вместо них будут разработаны и введены в действие новые нормы, содержащие актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах. Все нормативные требования к бизнесу в течение следующего года должны быть проанализированы федеральными органами на предмет актуальности, обоснованности и исполнимости.

При этом, как отметили участники заседания, крайне важно избежать "правового вакуума", особенно в таких отраслях, как тяжелая промышленность, атомная энергетика и транспорт.

Другой проблемой участники заседания назвали существующее дублирование контрольных механизмов в тех сферах, которые функционируют по международным стандартам или законам иностранных государств. "Регуляторная гильотина" могла бы решить эту проблему и снизить административную нагрузку на компании, которые действуют на транснациональном рынке в условиях конфликта различных юрисдикций. Для этого необходима гармонизация российских и международных законодательных требований.