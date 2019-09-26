Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T17:54Z
https://ria.ru/20190926/1559173370.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153315/39/1533153903_0:217:2865:1829_1036x0_80_0_0_0a3122839b4698a0640eb59ed9957dbb.jpg
РИА Новости

Глава Аэрофлота: концепция "регуляторной гильотины" улучшит деловой климат

17:36 26.09.2019 (обновлено: 17:54 26.09.2019)
11
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" Виталий Савельев
Генеральный директор ПАО Аэрофлот – Российские авиалинии Виталий Савельев
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Для бизнес-сообщества концепция "регуляторной гильотины" — один из ключевых инструментов улучшения делового климата, считает член бюро правления российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев.

"Реализация предлагаемой инициативы, "тонкая настройка" её механизмов должны стать предметом пристального внимания и конструктивной критики со стороны экспертов и деловых кругов. Это отвечает и нашим деловым интересам, и задачам прорывного развития России, которым президент страны придает стратегическое значение", - сказал Савельвев, под председательством которого прошло очередное заседание комитета по регуляторной политике в составе Российского союза промышленников и предпринимателей.

Согласно поручению президента России, "регуляторная гильотина" предполагает, что после 1 января 2021 года все ранее принятые нормативные правовые акты и обязательные требования к бизнесу утратят свою силу. Вместо них будут разработаны и введены в действие новые нормы, содержащие актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах. Все нормативные требования к бизнесу в течение следующего года должны быть проанализированы федеральными органами на предмет актуальности, обоснованности и исполнимости.
При этом, как отметили участники заседания, крайне важно избежать "правового вакуума", особенно в таких отраслях, как тяжелая промышленность, атомная энергетика и транспорт.
Другой проблемой участники заседания назвали существующее дублирование контрольных механизмов в тех сферах, которые функционируют по международным стандартам или законам иностранных государств. "Регуляторная гильотина" могла бы решить эту проблему и снизить административную нагрузку на компании, которые действуют на транснациональном рынке в условиях конфликта различных юрисдикций. Для этого необходима гармонизация российских и международных законодательных требований.
Компания Аэрофлот - Российские авиалинии
Вчера, 10:16РИА Новости
Аэрофлот объявил итоги заседания совета директоров компании
Комитет по регуляторной политике был создан в структуре РСПП в апреле прошлого года с целью развития конструктивного диалога между бизнесом, государственными органами и общественными институтами в сфере регулирования предпринимательства и экономики в России. В состав комитета входят представители финансово-промышленного сектора, энергетики, горно-металлургической и минерально-химической промышленности, транспорта, производства высотехнологичного оборудования. Аэрофлот является единственным представителем гражданской авиации в этом постоянно действующем органе РСПП.
000000
Обсудить 0
Новости компаний - Экономика
Рекомендуем
Генеральный директор ПАО Аэрофлот - Российские авиалинии Виталий Савельев
Глава "Аэрофлота" провел заседание комитета РСПП по регуляторной политике
РИА
Новости
Компания Аэрофлот - Российские авиалинии
Аэрофлот объявил итоги заседания совета директоров компании
Вид на трассу Формулы-1 в Сочи с Главной трибуны
Титульным спонсором Формулы 1 в Сочи выступил банк ВТБ
Разгрузка контейнеров на железнодорожной станции
Объем агроэкспорта Подмосковья может увеличиться на 12%
Лента
новостей
Стенд Газпром на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
"Газпром нефть" создаст Цифровой дом для разработчиков и клиентов
Пожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре
Главстройнадзор Подмосковья проверит 21 объект массового пребывания людей
Москва-сити
Москва увеличила в первом полугодии агроэкспорт в Китай на 44%
Служебная собака породной группы шалайка
Служебные собаки Аэрофлота признаны лучшими на региональной выставке собак
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока
Бирюков: социальные объекты Москвы обеспечены теплом
Логотип АФК Система
"Эксперт РА" повысил рейтинг кредитоспособности АФК "Система" до "ruA"
Машинный зал тепловой станции. Архивное фото
Объем вынужденной генерации в России в 2025 году может снизиться на 22,7%
Российские рубли
РФПИ: Россия и Китай обсуждают 70 инвестпроектов на $110 млрд
Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
Бурков рассказал о будущих нацпроектах в Омской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
Лента новостейМолния