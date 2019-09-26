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РИА Новости

В Крыму назвали обещание Трампа "вернуть" полуостров Украине бессмысленным

17:20 26.09.2019 (обновлено: 19:03 26.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель заявил, что любые обещания вернуть Крым в состав Украины, исходящие в том числе от президента США Дональда Трампа, бессмысленны и являются пустой тратой времени.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США в ходе встречи пообещал помощь с "возвращением" Крыма. Украинский президент добавил, что рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым".
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Вчера, 15:09РИА Новости
Эксперт оценила слова Зеленского об обещании Трампа помочь "вернуть" Крым
"Трамп может обещать вернуть что угодно, но в данном случае, если эти обещания действительно были, а не показались кому-то, их можно назвать пустыми словами. Для того чтобы что-то вернуть, нужно это иметь. Крым является частью России, а не США, поэтому обещать вернуть чужую территорию — это бессмысленно и напрасная трата времени", — сказал РИА Новости Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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13 сентября, 13:02РИА Новости
Поклонская предложила Зеленскому заняться йогой вместо планов вернуть Крым
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Юрий ГемпельДональд ТрампВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
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