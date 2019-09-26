В Крыму назвали обещание Трампа "вернуть" полуостров Украине бессмысленным

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель заявил, что любые обещания вернуть Крым в состав Украины, исходящие в том числе от президента США Дональда Трампа, бессмысленны и являются пустой тратой времени.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США в ходе встречи пообещал помощь с "возвращением" Крыма. Украинский президент добавил, что рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым".

"Трамп может обещать вернуть что угодно, но в данном случае, если эти обещания действительно были, а не показались кому-то, их можно назвать пустыми словами. Для того чтобы что-то вернуть, нужно это иметь. Крым является частью России, а не США, поэтому обещать вернуть чужую территорию — это бессмысленно и напрасная трата времени", — сказал РИА Новости Гемпель.