В Крыму назвали обещание Трампа "вернуть" полуостров Украине бессмысленным

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель заявил, что любые обещания вернуть Крым в состав Украины, исходящие в том числе от президента США Дональда Трампа, бессмысленны и являются пустой тратой времени.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США в ходе встречи пообещал помощь с "возвращением" Крыма. Украинский президент добавил, что рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым".
"Трамп может обещать вернуть что угодно, но в данном случае, если эти обещания действительно были, а не показались кому-то, их можно назвать пустыми словами. Для того чтобы что-то вернуть, нужно это иметь. Крым является частью России, а не США, поэтому обещать вернуть чужую территорию — это бессмысленно и напрасная трата времени", — сказал РИА Новости Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".