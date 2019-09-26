Звезда "Шерлока" Эндрю Скотт сыграет мистера Рипли

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Эндрю Скотт, сыгравший в сериале "Дрянь" католического священника и профессора Мориарти в "Шерлоке", исполнит роль мистера Рипли в одноименном сериале, сообщает Deadline.
Режиссером и сценаристом проекта выступит Стивен Зеллиан ("Список Шиндлера", "Ирландец").
Главный герой шоу — мелкий мошенник Том Рипли, перебивающийся случайными заработками в Нью-Йорке 1960-х. Один из богачей нанимает его, чтобы отправиться в Италию и убедить своего бездельника-сына вернуться в Америку. Том соглашается и постепенно попадает в мир обмана и убийств.
В основе восьмисерийного сериала для Showtime Television пять романов Патриции Хайсмит о Томе Рипли: "Талантливый мистер Рипли", "Мистер Рипли под землей", "Игра Рипли", "Тот, кто шел за Рипли" и "Мистер Рипли под водой".
В фильме "Талантливый мистер Рипли" (1999) главную роль сыграл Мэтт Дэймон.