Звезда "Шерлока" Эндрю Скотт сыграет мистера Рипли

Главный герой шоу — мелкий мошенник Том Рипли, перебивающийся случайными заработками в Нью-Йорке 1960-х. Один из богачей нанимает его, чтобы отправиться в Италию и убедить своего бездельника-сына вернуться в Америку. Том соглашается и постепенно попадает в мир обмана и убийств.