Чувашия направит более 3 млрд руб на повышение качества жизни в республике

ЧЕБОКСАРЫ, 26 сен – РИА Новости. Власти Чувашии в 2020 году выделят 3,4 миллиарда рублей из республиканского бюджета на повышение качества жизни в республике, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.

По его словам, глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ ""О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики". Согласно документу, на укрепление материально-технической базы образовательных организаций Чувашии планируется выделить 1,2 миллиарда рублей из республиканского бюджета, на капитальный ремонт общеобразовательных организаций – 510 миллионов рублей, на приобретение новой мебели для учащихся начального звена – 200 миллионов рублей. На ремонт детских садов направят около 400 миллионов рублей. Еще 90 миллионов рублей выделят на модернизацию материально-технической базы и капитальный ремонт детских лагерей, в которых ежегодно отдыхают более 9 тысяч детей.

Кроме того, на развитие здравоохранения в Чувашии в 2020 году будет выделен миллиард рублей, из них более 800 миллионов рублей - на капремонт медицинских организаций республики и обновление их материально-технической базы.

В пресс-службе уточнили, что на строительство и реконструкцию десяти плоскостных спортивных сооружений и укрепление материально-технической базы существующих спортобъектов выделят 500 миллионов рублей. Еще 500 миллионов рублей будут направлены на развитие культуры, в частности на ремонт и оснащение новым оборудованием муниципальных архивов, библиотек, культурно-досуговых учреждений, а также на обновление библиотечного фонда.