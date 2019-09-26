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РИА Новости
Чувашская республика

Чувашия направит более 3 млрд руб на повышение качества жизни в республике

15:51 26.09.2019
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© Depositphotos / alexnikitЧебоксары
Чебоксары
© Depositphotos / alexnikit
ЧЕБОКСАРЫ, 26 сен – РИА Новости. Власти Чувашии в 2020 году выделят 3,4 миллиарда рублей из республиканского бюджета на повышение качества жизни в республике, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.
По его словам, глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ ""О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики". Согласно документу, на укрепление материально-технической базы образовательных организаций Чувашии планируется выделить 1,2 миллиарда рублей из республиканского бюджета, на капитальный ремонт общеобразовательных организаций – 510 миллионов рублей, на приобретение новой мебели для учащихся начального звена – 200 миллионов рублей. На ремонт детских садов направят около 400 миллионов рублей. Еще 90 миллионов рублей выделят на модернизацию материально-технической базы и капитальный ремонт детских лагерей, в которых ежегодно отдыхают более 9 тысяч детей.
Кроме того, на развитие здравоохранения в Чувашии в 2020 году будет выделен миллиард рублей, из них более 800 миллионов рублей - на капремонт медицинских организаций республики и обновление их материально-технической базы.
В пресс-службе уточнили, что на строительство и реконструкцию десяти плоскостных спортивных сооружений и укрепление материально-технической базы существующих спортобъектов выделят 500 миллионов рублей. Еще 500 миллионов рублей будут направлены на развитие культуры, в частности на ремонт и оснащение новым оборудованием муниципальных архивов, библиотек, культурно-досуговых учреждений, а также на обновление библиотечного фонда.
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В пресс-службе добавили, что на обеспечение жителей сельской местности питьевой водой в следующем году планируется выделить 200 миллионов рублей из республиканского бюджета.
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