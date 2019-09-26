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Главстройнадзор Подмосковья проверит 21 объект массового пребывания людей

15:48 26.09.2019 (обновлено: 15:49 26.09.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре
Пожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Главное управление государственного строительного надзора Московской области в октябре проведет 21 проверку объектов массового пребывания людей, сообщил РИА Недвижимость начальник Главстройнадзора региона Артур Гарибян.
"В октябре 2019 года будет проведена 21 проверка на объектах, которые относятся к числу сооружений повышенного уровня ответственности, предполагающих массовое пребывание людей. Главное задачей является проверить исполнение и соблюдение собственником утвержденного положения и норм по технической эксплуатации зданий, а также состояния эвакуационных выходов, пожарных лестниц, дверей, наличие и состояние указателей движения", – сказал Гарбиян.
Сотрудники надзорного органа, в рамках плановых проверок, проинспектируют торговый комплекс в Ногинске и два торговых центра в Котельниках. Внеплановые выездные и документарные проверки по исполнению ранее выданных предписаний пройдут в крупных торговых центрах Одинцовского городского округа, в Мытищах, Лобне, Котельниках, Коломне, Солнечногорске, Люберцах. Инспекторы проверят спортивные объекты в Пущине, Жуковском, Королеве, Раменском, Подольске, Дмитрове, Фрязине, Можайске и Люберцах. Также внеплановая документарная проверка океанариума пройдет в Красногорске.
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