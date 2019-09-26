Главстройнадзор Подмосковья проверит 21 объект массового пребывания людей

"В октябре 2019 года будет проведена 21 проверка на объектах, которые относятся к числу сооружений повышенного уровня ответственности, предполагающих массовое пребывание людей. Главное задачей является проверить исполнение и соблюдение собственником утвержденного положения и норм по технической эксплуатации зданий, а также состояния эвакуационных выходов, пожарных лестниц, дверей, наличие и состояние указателей движения", – сказал Гарбиян.