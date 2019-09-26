Глава Ленобласти представил правительству новых глав муниципальных районов

"В этом году выборная кампания была не простая, но прошла она в полном соответствии с действующими федеральными и областными законами, и без нарушений, что было отмечено федеральной избирательной комиссией. Также спокойно прошли выборы глав муниципальных образований", ― сказал глава региона.