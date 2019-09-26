Глава Ленобласти представил правительству новых глав муниципальных районов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Законодательные органы власти районов Ленинградской области сформированы; новых глав муниципальных районов, которые были выбраны районными советами депутатов, представил на заседании правительства региона губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"В этом году выборная кампания была не простая, но прошла она в полном соответствии с действующими федеральными и областными законами, и без нарушений, что было отмечено федеральной избирательной комиссией. Также спокойно прошли выборы глав муниципальных образований", ― сказал глава региона.
Он отметил, что были выбраны высшие должностные лица в системе органов местного самоуправления. Теперь необходимо выбрать кандидатов для назначения на должности глав администраций районов.
Таким образом, до конца недели глава региона рассмотрит предложения по делегированию представителей в конкурсные комиссии от губернатора из числа депутатов Законодательного собрания, лидеров общественного мнения, которые составляют половину состава комиссий. Вторую половину представителей в комиссии предстоит сформировать муниципальным образованиям.
"В течение октября мы должны определить и выбрать кандидатов на должности глав администраций районов, чтобы выстроить вертикаль исполнительной власти, которая могла бы эффективно решать повседневные вопросы", ― сказал в заключение Александр Дрозденко.