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РИА Новости

Во Франции не исключили риск загрязнения Сены из-за пожара на химзаводе

14:28 26.09.2019
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© REUTERS / Blas Garcia PhotographyПожар на химическом заводе Lubrizol в Руане, Франция. 26 сентября 2019
Пожар на химическом заводе Lubrizol в Руане, Франция. 26 сентября 2019
© REUTERS / Blas Garcia Photography
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Префект французского департамента Приморская Сена Пьер-Андре Дюран не исключил, что пожар на химическом предприятии Lubrizol во французском городе Руан может привести к загрязнению Сены.
"Если есть риск загрязнения Сены – а его нельзя исключить, - мы примем необходимые меры", - заявил Дюран в эфире телеканала BFMTV.
Полицейский на шоссе Ле-Пети-Кевилле, перекрытом в связи с задымлением из-за пожара на заводе Lubrizol в Руане, Франция. 26 сентября 2019
Вчера, 08:53РИА Новости
Власти закрыли школы в районе пожара на химзаводе в Руане
Ранее префектура департамента Приморская Сена сообщала, что на химическом предприятии Lubrizol в городе Руан на севере Франции вспыхнул пожар. Пожарные смогли локализовать пламя, но возгорание еще не потушено полностью.
Предприятия Lubrizol занимаются поставками специальных химикатов для транспортных, промышленных и потребительских рынков. Завод относится к категории SEVESO - это значит, что он находится под особым наблюдением властей из-за потенциально опасного сырья.
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