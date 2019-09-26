Во Франции не исключили риск загрязнения Сены из-за пожара на химзаводе

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Префект французского департамента Приморская Сена Пьер-Андре Дюран не исключил, что пожар на химическом предприятии Lubrizol во французском городе Руан может привести к загрязнению Сены.
"Если есть риск загрязнения Сены – а его нельзя исключить, - мы примем необходимые меры", - заявил Дюран в эфире телеканала BFMTV.
Ранее префектура департамента Приморская Сена сообщала, что на химическом предприятии Lubrizol в городе Руан на севере Франции вспыхнул пожар. Пожарные смогли локализовать пламя, но возгорание еще не потушено полностью.
Предприятия Lubrizol занимаются поставками специальных химикатов для транспортных, промышленных и потребительских рынков. Завод относится к категории SEVESO - это значит, что он находится под особым наблюдением властей из-за потенциально опасного сырья.