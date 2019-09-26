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РИА Новости
Тверская область

Турпоток в Верхневолжье за весенне-летний сезон 2019 года вырос почти на 9%

14:26 26.09.2019
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© РИА Новости / Роман Денисов / Перейти в фотобанкОзеро Селигер
Озеро Селигер
© РИА Новости / Роман Денисов
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ТВЕРЬ, 26 сен – РИА Новости. Туристический поток в Тверскую область за весенне-летний сезон этого года вырос почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на данные регионального министерства туризма.
За этот период 2018 года регион посетили 877 тысяч человек, зарегистрированных в коллективных средствах размещения, в текущем году - 954 тысячи человек. До 2023 года планируется практически вдвое увеличить туристический поток в Верхневолжье – до 2,6 миллиона человек в год.
Тверские власти рассматривают туризм как одно из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства, экономики в целом. По мнению губернатора области Игоря Рудени, задачами профильной региональной государственной программы являются повышение качества туристских услуг, развитие рекреационного потенциала региона и туристской инфраструктуры, рост туристического потока в Верхневолжье.
Ключевое направление госпрограммы - создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Волжское море", в рамках которого будет построен уникальный транспортно-пересадочный узел в Завидово. Также ключевыми точками инфраструктуры водного транспорта являются Тверь, Кимры, Калязин, Конаково.

"Важно создать комплексные проекты благоустройства прилегающей к причалам территории, чтобы обеспечить качественное развитие туристской инфраструктуры", - отмечает глава региона.

Предполагается, что реализация проекта "Волжское море", в частности создание сети причальных сооружений, позволит к 2025 году увеличить турпоток в Тверскую область более чем на 45%, а также обеспечить ежегодно более 430 миллионов рублей налоговых поступлений в региональный бюджет.
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