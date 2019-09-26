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РИА Новости
Новости Подмосковья

Объем агроэкспорта Подмосковья может увеличиться на 12%

14:25 26.09.2019
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© Fotolia / furuodaРазгрузка контейнеров на железнодорожной станции
Разгрузка контейнеров на железнодорожной станции
© Fotolia / furuoda
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции Московской области в этом году может увеличиться на 10-12% по сравнению с показателями 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
В 2018 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции составил 800 миллионов долларов.
"Общий объём экспорта сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Московской области, к концу текущего года может превысить прошлогодний показатель на 10-12% и достичь 900 миллионов долларов",- цитирует пресс-служба главу ведомства Андрея Разина.
Он добавил, что для развития экспорта продукции агропромышленного комплекса из Подмосковья в Китай и другие страны запустят "агроэкспрессы" – ускоренные рефрижераторные контейнерные поезда.
"К 2024 году мы ставим перед собой большую, амбициозную цель по увеличению экспорта продукции в два раза и нарастить объём зарубежных поставок до 1,7 миллиарда долларов", – добавил Разин.
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