Объем агроэкспорта Подмосковья может увеличиться на 12%

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции Московской области в этом году может увеличиться на 10-12% по сравнению с показателями 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.

В 2018 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции составил 800 миллионов долларов.

"Общий объём экспорта сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Московской области, к концу текущего года может превысить прошлогодний показатель на 10-12% и достичь 900 миллионов долларов",- цитирует пресс-служба главу ведомства Андрея Разина.

Он добавил, что для развития экспорта продукции агропромышленного комплекса из Подмосковья в Китай и другие страны запустят "агроэкспрессы" – ускоренные рефрижераторные контейнерные поезда.