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РИА Новости

В Генпрокуратуре сообщили о планах Ахъядова создать в Чечне ячейки ИГ*

14:15 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Выданный Грузией России Рамзан Ахъядов готовил создание на территории Чечни незаконного вооруженного формирования, которое должно было войти в состав террористической группировки "Исламское государство"*, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре России.
Министерство юстиции Грузии ранее сообщало, что Грузия передала России Ахъядова, который обвиняется в террористических преступлениях, в том числе мобилизации людей в интересах ИГ*.
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По данным надзорного ведомства, уголовное дело в отношении Ахъядова находится в производстве следственного управления СК России по Чеченской республике. По версии следствия, Ахъядов в сентябре 2013 года выехал из РФ в Сирию, где добровольно вступил и участвовал в незаконном вооруженном формировании, а с февраля 2015 года на территории Сирии присоединился к ИГ*.
"В период с марта по июль 2015 года на территории Турецкой Республики, действуя по указанию одного из лидеров международной террористической организации "Исламское государство"*, путем уговоров вовлек И. в создание на территории Чеченской республики вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом, которое как структурная единица должно было войти в состав "Исламского государства"*, - сообщили в Генпрокуратуре.
Скрывшегося от следствия Ахъядова заочно арестовали и объявили в международный розыск. Задержали обвиняемого на территории Грузии, откуда и экстрадировали в РФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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