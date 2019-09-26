В Генпрокуратуре сообщили о планах Ахъядова создать в Чечне ячейки ИГ*

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Выданный Грузией России Рамзан Ахъядов готовил создание на территории Чечни незаконного вооруженного формирования, которое должно было войти в состав террористической группировки "Исламское государство"*, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре России.

Министерство юстиции Грузии ранее сообщало, что Грузия передала России Ахъядова, который обвиняется в террористических преступлениях, в том числе мобилизации людей в интересах ИГ*.

По данным надзорного ведомства, уголовное дело в отношении Ахъядова находится в производстве следственного управления СК России по Чеченской республике. По версии следствия, Ахъядов в сентябре 2013 года выехал из РФ в Сирию, где добровольно вступил и участвовал в незаконном вооруженном формировании, а с февраля 2015 года на территории Сирии присоединился к ИГ*.

"В период с марта по июль 2015 года на территории Турецкой Республики, действуя по указанию одного из лидеров международной террористической организации "Исламское государство"*, путем уговоров вовлек И. в создание на территории Чеченской республики вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом, которое как структурная единица должно было войти в состав "Исламского государства"*, - сообщили в Генпрокуратуре.

Скрывшегося от следствия Ахъядова заочно арестовали и объявили в международный розыск. Задержали обвиняемого на территории Грузии, откуда и экстрадировали в РФ.