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РИА Новости

Госдума поддержала проекты по изменению состава думских комитетов

14:02 26.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг поддержала проекты постановлений, которыми вносятся изменения в составы комитетов нижней палаты парламента.
В частности один из проектов постановлений касался новых депутатов палаты, которые были избраны в сентябре: депутат Юрий Бобрышева (ЕР) войдет в состав комитета по бюджету и налогам, Ольга Пилипенко (ЕР) - в комитет по образованию и науке, Антон Шипулин (ЕР) - в комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а Иван Пиляев (ЛДПР) - в комитет по финансовому рынку.
Кроме того, депутат Анатолий Карпов (ЕР) освобождается от должности зампреда комитета по международным делам и переходит в комитет по делам национальностей, а Юрий Олейников (ЕР) переходит из комитета по финансовому рынку в комитет по международным делам, где займет пост первого заместителя председателя.
Также вторым постановлением депутат Николай Рыжак (СР) будет назначен зампредом комитета по безопасности и противодействию коррупции, Александр Старовойтов (ЛДПР) - зампредом комитета по транспорту и строительству, а Казбек Тайсаев (КПРФ) - зампредом комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
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