Госдума поддержала проекты по изменению состава думских комитетов

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг поддержала проекты постановлений, которыми вносятся изменения в составы комитетов нижней палаты парламента.

В частности один из проектов постановлений касался новых депутатов палаты, которые были избраны в сентябре: депутат Юрий Бобрышева (ЕР) войдет в состав комитета по бюджету и налогам, Ольга Пилипенко (ЕР) - в комитет по образованию и науке, Антон Шипулин (ЕР) - в комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а Иван Пиляев (ЛДПР) - в комитет по финансовому рынку.

Кроме того, депутат Анатолий Карпов (ЕР) освобождается от должности зампреда комитета по международным делам и переходит в комитет по делам национальностей, а Юрий Олейников (ЕР) переходит из комитета по финансовому рынку в комитет по международным делам, где займет пост первого заместителя председателя.