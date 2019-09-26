Зеленский объяснил свои слова из беседы с Трампом о прокуроре

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом назвал будущего украинского прокурора Руслана Рябошапку "на сто процентов своим человеком", сообщает УНИАН.
"Вся моя команда — это мои люди. Это не моя собственность. Я им не приказываю, что делать", —пояснил украинский лидер.
По его словам, Рябошапка планировал работать в администрации президента, а генпрокурором становиться не собирался.
"Вы знаете об этом? Он не хотел <...> Мы работали одной командой семь месяцев. Так, мой человек, но не моя собственность" — заключил Зеленский.