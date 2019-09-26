Зеленский объяснил свои слова из беседы с Трампом о прокуроре

"Вся моя команда — это мои люди. Это не моя собственность. Я им не приказываю, что делать", —пояснил украинский лидер.

По его словам, Рябошапка планировал работать в администрации президента, а генпрокурором становиться не собирался.

"Вы знаете об этом? Он не хотел <...> Мы работали одной командой семь месяцев. Так, мой человек, но не моя собственность" — заключил Зеленский.