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РИА Новости

Зеленский объяснил свои слова из беседы с Трампом о прокуроре

14:01 26.09.2019 (обновлено: 14:02 26.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве. 18 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве. 18 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом назвал будущего украинского прокурора Руслана Рябошапку "на сто процентов своим человеком", сообщает УНИАН.

"Вся моя команда — это мои люди. Это не моя собственность. Я им не приказываю, что делать", —пояснил украинский лидер.

По его словам, Рябошапка планировал работать в администрации президента, а генпрокурором становиться не собирался.
"Вы знаете об этом? Он не хотел <...> Мы работали одной командой семь месяцев. Так, мой человек, но не моя собственность" — заключил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 09:44РИА Новости
Зеленский удивился публикации полной версии своего разговора с Трампом
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