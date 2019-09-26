Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T13:57Z
https://ria.ru/20190926/1559158725.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155123/03/1551230360_0:34:3067:1759_1036x0_80_0_0_b385e3f61bfd86f285ab1a38fdf783e1.jpg
РИА Новости

Сенатор назвала слова Зеленского о помощи Трампа предположением

13:57 26.09.2019
261
© предоставлено заксобранием СевастополяСпикер заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева
Спикер заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева
© предоставлено заксобранием Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп пообещал ему помощь в "возращении" Крыма, является его личным мнением и предположением, серьезные политики должны оценивать реальность, заявила РИА Новости член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Зеленский ранее заявил, Трамп в ходе встречи пообещал помощь с "возвращением" Крыма. Украинский президент добавил, что рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым".
"Это предположение (по поводу того, что ему пообещал президент США) может быть его личным мнением и может не соответствовать действительности", - сказала Алтабаева.
Кроме того, считает сенатор, даже если эти слова прозвучали, то важно обратить внимание на реальность, которая состоит в осознанном выборе крымчан и севастопольцев на референдуме 2014 года.
"И крымчане, и севастопольцы продолжают сохранять эту позицию и сегодня. Поэтому можно сколь угодно долго предлагать по этому поводу измышления, но реальность такова. Хотелось бы, чтобы серьезные политики анализировали действительность, а не предположения, которые к тому же высказываются на международном уровне публично", - добавила сенатор.
Наталья Поклонская во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Вчера, 13:47РИА Новости
Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Крым
110011
Обсудить 0
Екатерина АлтабаеваДональд ТрампСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийКрымСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве. 18 июля 2019
Зеленский объяснил свои слова из беседы с Трампом о прокуроре
РИА
Новости
Виктор Шокин, назначенный на должность генерального прокурора Украины. 2015 год
Экс-генпрокурор Украины подал иск о признании его увольнения незаконным
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
В Раде оценили законность лишения лицензии телеканала "112. Украина"
Лента
новостей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Киев уже никогда не вернет Крым
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
Партия Порошенко раскритиковала слова Зеленского Трампу
Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин
В МИД прокомментировали внесение замминистра юстиции в базу "Миротворца"
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Лукашенко прокомментировал встречу Зеленского и Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла реакцию Зеленского на стенограмму разговора с Трампом
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи
Борисов предложил меры на случай дополнительных санкций в сфере обороны
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Эксперт прокомментировал итоги встречи Трампа и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский удивился публикации полной версии своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Зеленский заявил, что не приглашал Трампа в "нормандский формат"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
Лента новостейМолния