Сенатор назвала слова Зеленского о помощи Трампа предположением

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп пообещал ему помощь в "возращении" Крыма, является его личным мнением и предположением, серьезные политики должны оценивать реальность, заявила РИА Новости член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Зеленский ранее заявил, Трамп в ходе встречи пообещал помощь с "возвращением" Крыма. Украинский президент добавил, что рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым".

"Это предположение (по поводу того, что ему пообещал президент США) может быть его личным мнением и может не соответствовать действительности", - сказала Алтабаева.

Кроме того, считает сенатор, даже если эти слова прозвучали, то важно обратить внимание на реальность, которая состоит в осознанном выборе крымчан и севастопольцев на референдуме 2014 года.