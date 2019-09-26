Срыва гособоронзаказа из-за санкций нет, заявил Борисов

"Хотел бы доложить также о реализации программ импортозамещения, потому что с 2014 года (после введения санкций) украинская промышленность и промышленность стран НАТО и ЕС прекратили поставлять нам отдельные комплектующие и материалы. Мы реализуем по вашему поручению эту программу. Могу сказать, что на текущий момент срывов гособоронзаказа в связи с отказом поставок у нас нет", - заявил он.