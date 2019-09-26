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РИА Новости

Срыва гособоронзаказа из-за санкций нет, заявил Борисов

13:52 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Срыва гособоронзаказа в связи с прекращением поставок в Россию комплектующих и материалов из-за санкций нет, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Юрий Борисов.
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"Хотел бы доложить также о реализации программ импортозамещения, потому что с 2014 года (после введения санкций) украинская промышленность и промышленность стран НАТО и ЕС прекратили поставлять нам отдельные комплектующие и материалы. Мы реализуем по вашему поручению эту программу. Могу сказать, что на текущий момент срывов гособоронзаказа в связи с отказом поставок у нас нет", - заявил он.
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