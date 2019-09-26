В Руане локализовали пожар на химзаводе

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пожар на химическом предприятии Lubrizol во французском городе Руан локализован, но не потушен, передает региональное отделение радиостанции France Bleu со ссылкой на пожарных.
Ранее префектура департамента Приморская Сена сообщала, что на химическом предприятии в городе Руан на севере Франции вспыхнул пожар. Предприятия Lubrizol занимаются поставками специальных химикатов для транспортных, промышленных и потребительских рынков.
Власти оцепили территорию на расстоянии в 500 метров вокруг химзавода для обеспечения безопасности граждан и закрыли школы на правом берегу Сены в городе и в 12 близлежащих коммунах. Также были перекрыто движение в зоне пожара. Жителям рекомендовали проявлять осторожность и оставаться дома.
"Пожар был локализован, но пока что не потушен", - цитирует радиостанция слова командира местных пожарных.
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Также отмечается, что на месте работают 200 сотрудников и 200 машин пожарной службы.
Завод относится к категории SEVESO - это значит, что он находится под особым наблюдением властей из-за присутствия потенциально опасных сырьевых материалов.