Апелляционный суд Киева вызвал Януковича на заседание 30 сентября

Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Киевский апелляционный суд вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича на следующее заседание 30 сентября, соответствующая повестка опубликована в газете "Правительственный курьер".

В понедельник Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу по делу о госизмене.

"Киевский апелляционный суд вызывает Вас (Януковича - ред.) в качестве обвиняемого на 11.00 (совпадает с мск) 30 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.