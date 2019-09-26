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РИА Новости

Апелляционный суд Киева вызвал Януковича на заседание 30 сентября

13:07 26.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Киевский апелляционный суд вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича на следующее заседание 30 сентября, соответствующая повестка опубликована в газете "Правительственный курьер".
В понедельник Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу по делу о госизмене.
"Киевский апелляционный суд вызывает Вас (Януковича - ред.) в качестве обвиняемого на 11.00 (совпадает с мск) 30 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.
В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.
Бывший президент Украины Виктор Янукович
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Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
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