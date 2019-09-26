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РИА Новости

В Волгограде на месте строящегося храма нашли мину времен войны

13:05 26.09.2019
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© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанкВид на набережную города Волгограда
Вид на набережную города Волгограда
© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 26 сен - РИА Новости. Мину времен Великой Отечественной войны нашли на площадке строящегося храма Александра Невского в центре Волгограда, саперы вывезли ее на полигон для уничтожения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.
По информации ЮВО, в среду на территории строящегося храма Александра Невского в Волгограде при проведении работ была обнаружена советская мина 82 калибра.
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"Заявка на разминирование поступила накануне от военного комиссариата, сегодня утром территория была оцеплена, снаряд вывезен на военный полигон, где будет уничтожен", - сообщили в пресс-службе.
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Южный военный округВолгоградПроисшествия
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