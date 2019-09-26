В Волгограде на месте строящегося храма нашли мину времен войны

ВОЛГОГРАД, 26 сен - РИА Новости. Мину времен Великой Отечественной войны нашли на площадке строящегося храма Александра Невского в центре Волгограда, саперы вывезли ее на полигон для уничтожения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.

По информации ЮВО, в среду на территории строящегося храма Александра Невского в Волгограде при проведении работ была обнаружена советская мина 82 калибра.