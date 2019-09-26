В Волгограде на месте строящегося храма нашли мину времен войны

ВОЛГОГРАД, 26 сен - РИА Новости. Мину времен Великой Отечественной войны нашли на площадке строящегося храма Александра Невского в центре Волгограда, саперы вывезли ее на полигон для уничтожения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.
По информации ЮВО, в среду на территории строящегося храма Александра Невского в Волгограде при проведении работ была обнаружена советская мина 82 калибра.
"Заявка на разминирование поступила накануне от военного комиссариата, сегодня утром территория была оцеплена, снаряд вывезен на военный полигон, где будет уничтожен", - сообщили в пресс-службе.