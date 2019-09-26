Роскачество не получало запрос по пестицидам в детском пюре

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запрос со стороны Роспотребнадзора о предоставлении протоколов исследования детского яблочного пюре в Роскачество не поступал, однако организация готова предоставить соответствующие материалы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.

На прошлой неделе Роскачество сообщило о начале исследования яблочного детского пюре на российском рынке. Тогда организация сообщила, что следовые количества пестицидов были выявлены в продукции восьми торговых марок. В среду в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что в Роскачество был направлен запрос о предоставлении информации о пестицидах в продукте, однако ее не предоставили.

"В Роскачество не поступало официального запроса со стороны Роспотребнадзора о предоставлении протоколов исследования детского яблочного пюре. При поступлении соответствующего обращения, Роскачество предоставит в адрес Роспотребнадзора запрошенные материалы об исследовании данной товарной категории", - сообщили в свою очередь в организации.

В пресс-службе отметили, что в России в детском питании пока осуществляется регулярный контроль лишь 13 видов пестицидов, однако Роскачество провело исследование на наличие в продукции 139 видов пестицидов, которые контролируются в странах Евросоюза, Азии и США.

"По итогам исследования, проведенного с использованием современных международных методик, Роскачеством уже подготовлены предложения в правительство страны о расширении списка контролируемых пестицидов и внедрении новых методик их обнаружения", - добавили в организации.