Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T12:34Z
https://ria.ru/20190926/1559153368.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155711/74/1557117418_0:0:3059:1721_1036x0_80_0_0_fa3f0919965fbd7ef4bf24e3a326a43e.jpg
РИА Новости

Роскачество не получало запрос по пестицидам в детском пюре

12:34 26.09.2019
112
© Depositphotos / teresaterraДетское пюре
Детское пюре
© Depositphotos / teresaterra
Детское пюре. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запрос со стороны Роспотребнадзора о предоставлении протоколов исследования детского яблочного пюре в Роскачество не поступал, однако организация готова предоставить соответствующие материалы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
На прошлой неделе Роскачество сообщило о начале исследования яблочного детского пюре на российском рынке. Тогда организация сообщила, что следовые количества пестицидов были выявлены в продукции восьми торговых марок. В среду в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что в Роскачество был направлен запрос о предоставлении информации о пестицидах в продукте, однако ее не предоставили.
Производство питьевой воды
24 сентября, 08:12РИА Новости
Роскачество проверило детскую воду
"В Роскачество не поступало официального запроса со стороны Роспотребнадзора о предоставлении протоколов исследования детского яблочного пюре. При поступлении соответствующего обращения, Роскачество предоставит в адрес Роспотребнадзора запрошенные материалы об исследовании данной товарной категории", - сообщили в свою очередь в организации.
В пресс-службе отметили, что в России в детском питании пока осуществляется регулярный контроль лишь 13 видов пестицидов, однако Роскачество провело исследование на наличие в продукции 139 видов пестицидов, которые контролируются в странах Евросоюза, Азии и США.
Отдел с подгузниками в супермаркете
11 июня, 08:33РИА Новости
Роскачество проверило детские подгузники
"По итогам исследования, проведенного с использованием современных международных методик, Роскачеством уже подготовлены предложения в правительство страны о расширении списка контролируемых пестицидов и внедрении новых методик их обнаружения", - добавили в организации.
АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим товарам российского "Знака качества".
111000
Обсудить 0
РоскачествоРоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Девушка со смартфоном и банковской картой
Роскачество рассказало, как не пустить мошенников в свой мобильный банк
РИА
Новости
Ребенок ест
Роспотребнадзор обратился в Роскачество из-за пестицидов в детском питании
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Трампа Джулиани отрицает обвинения разведчика в свой адрес
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Пензе автозак сбил перебегавшую дорогу женщину
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета России
СК завел уголовное дело после самоубийства бывшего мэра Новокуйбышевска
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК завел дело после захвата пиратами российских моряков у берегов Камеруна
Производство питьевой воды
Роскачество проверило детскую воду
Нашивки сотрудников МЧС России
Российские спасатели отработали действия при ЧС на учениях в Швеции
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла пакет законов о регулировании детского отдыха
Виктор Шокин, назначенный на должность генерального прокурора Украины. 2015 год
Экс-генпрокурор Украины подал иск о признании его увольнения незаконным
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова удовлетворена развитием процесса по апелляции Устинова
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Около 300 призывников задержали на несогласованных акциях в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи.
Проблемы Венесуэле должны решаться без вмешательства извне, заявил Песков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
Лента новостейМолния