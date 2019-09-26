Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова может присутствовать на судебном заседании по делу актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции в Москве, которое перенесено на 30 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе омбудсмена.

Мосгорсуд в четверг отложил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Павлу Устинову за вывих плеча росгвардейцу до понедельника, 30 сентября. Уполномоченный удовлетворена решением суда рассмотреть видео по данному делу.

"Мы будем далее внимательно следить за этим делом. Оно продолжает быть на контроле у уполномоченного, и она, предполагаем, 30 числа также примет участие в судебном заседании",- сказали в пресс-службе журналистам.

Пресс-служба добавила, что аппарат уполномоченного поддерживает решение освободить Устинова из СИЗО.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.

За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что освобождение Устинова из СИЗО - поистине справедливое решение. Адвокат Устинова Анатолий Кучерена назвал решение освободить актера справедливым и мотивированным.