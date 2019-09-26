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РИА Новости

Синоптики пообещали возвращение тепла в центр России на следующей неделе

12:07 26.09.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЗолотая осень
Золотая осень
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Золотая осень. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Потепление и затяжные дожди придут в Центральный регион на следующей неделе, говорится в сообщении Гидрометцентра.
"По мере прохождения фронта температура воздуха начнет повышаться. В Центральном регионе она достигнет плюс 11…15 градусов, что будет уже соответствовать климатической норме. В течение следующей рабочей недели потепление вкупе с затяжными дождями продолжится. Местами воздух будет прогреваться до плюс 15…17 градусов", - говорится в сообщении.
Золотая осень
25 сентября, 09:08РИА Новости
Синоптики рассказали о теплой погоде в октябре
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ГидрометцентрРоссияОбщество
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