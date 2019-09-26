Синоптики пообещали возвращение тепла в центр России на следующей неделе

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Потепление и затяжные дожди придут в Центральный регион на следующей неделе, говорится в сообщении Гидрометцентра.
"По мере прохождения фронта температура воздуха начнет повышаться. В Центральном регионе она достигнет плюс 11…15 градусов, что будет уже соответствовать климатической норме. В течение следующей рабочей недели потепление вкупе с затяжными дождями продолжится. Местами воздух будет прогреваться до плюс 15…17 градусов", - говорится в сообщении.
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