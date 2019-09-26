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РИА Новости
Омская область

Бурков рассказал о будущих нацпроектах в Омской области

12:07 26.09.2019 (обновлено: 15:05 26.09.2019)
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© Фото : правительство Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
© Фото : правительство Омской области
ОМСК, 26 сен – РИА Новости. Реализация национальных проектов "Повышение производительности труда" и "Наука" начнется в 2020 году в Омской области, сообщил в четверг глава региона Александр Бурков в бюджетном послании законодательному собранию региона.
Выступая перед парламентом, губернатор отметил, что Омская область активно включилась в реализацию сразу десяти национальных проектов. В этом году на их реализацию было направлено 10,4 миллиарда рублей, из которых 2,5 миллиарда рублей – средства областного бюджета. По словам губернатора, первоочередная задача на 2020 год – обеспечить выполнение их целевых показателей.
Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
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"В 2020 году регион станет участником еще двух национальных проектов – "Наука" и "Производительность труда и поддержка занятости". Каждый из них имеет особую ценность для Омской области", - сказал Бурков.
По его словам, в рамках нацпроекта "Наука" в регионе планируется создание научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ), который способен собрать и реализовать лучшие идеи ученых, предпринимателей и промышленников. Ставку планируется сделать на научные разработки в нефтехимии, машиностроении и агропромышленном комплексе, которые должны стать новыми продуктами для мировых рынков.
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"Уверен, это серьезный стимул для развития региональной экономики и науки", - отметил губернатор.
Цель нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" – повышение конкурентоспособности региональных товаров за счет уменьшения издержек, совершенствования производственных процессов и оптимизации логистических схем. Задача, по словам губернатора, заключается в росте производительности труда на предприятиях базовых отраслей экономики не ниже 5% в год. Уже девять крупных омских организаций подтвердили свое участие в нацпроекте.
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Омская областьАлександр БурковОмская областьЭкономика
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