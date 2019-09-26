Бурков рассказал о будущих нацпроектах в Омской области

ОМСК, 26 сен – РИА Новости. Реализация национальных проектов "Повышение производительности труда" и "Наука" начнется в 2020 году в Омской области, сообщил в четверг глава региона Александр Бурков в бюджетном послании законодательному собранию региона.

Выступая перед парламентом, губернатор отметил, что Омская область активно включилась в реализацию сразу десяти национальных проектов. В этом году на их реализацию было направлено 10,4 миллиарда рублей, из которых 2,5 миллиарда рублей – средства областного бюджета. По словам губернатора, первоочередная задача на 2020 год – обеспечить выполнение их целевых показателей.

"В 2020 году регион станет участником еще двух национальных проектов – "Наука" и "Производительность труда и поддержка занятости". Каждый из них имеет особую ценность для Омской области", - сказал Бурков.

По его словам, в рамках нацпроекта "Наука" в регионе планируется создание научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ), который способен собрать и реализовать лучшие идеи ученых, предпринимателей и промышленников. Ставку планируется сделать на научные разработки в нефтехимии, машиностроении и агропромышленном комплексе, которые должны стать новыми продуктами для мировых рынков.

"Уверен, это серьезный стимул для развития региональной экономики и науки", - отметил губернатор.