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РИА Новости

Комитет ГД одобрил временный запрет выезда за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

11:41 26.09.2019 (обновлено: 13:41 26.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг поддержал положительное заключение на законопроект, устанавливающий временное ограничение на выезд из России для бывших сотрудников органов безопасности.
Авторами законодательной инициативы стала группа депутатов во главе с председателем комитета Василием Пискаревым.
Документом предполагается установить возможность временно ограничивать права на выезд из страны бывших сотрудников органов Федеральной службы безопасности. Срок такого ограничения составит до 5 лет.
По словам Пискарева, "имеются случаи, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности".
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6 августа, 10:38РИА Новости
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"Поэтому мы обязаны принимать меры, чтобы их защитить", - заявил парламентарий журналистам.
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Василий ПискаревГосдума РФФСБ РФРоссия
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