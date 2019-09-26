Комитет ГД одобрил временный запрет выезда за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг поддержал положительное заключение на законопроект, устанавливающий временное ограничение на выезд из России для бывших сотрудников органов безопасности.

Авторами законодательной инициативы стала группа депутатов во главе с председателем комитета Василием Пискаревым.

Документом предполагается установить возможность временно ограничивать права на выезд из страны бывших сотрудников органов Федеральной службы безопасности. Срок такого ограничения составит до 5 лет.

По словам Пискарева, "имеются случаи, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности".