В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 367 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 412 человек (женщин – 124, детей – 210), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 955 человек (женщин – 287, детей – 487)", - говорится в сообщении.
Также в места постоянного проживания внутри страны вернулся 144 гражданина Сирии.
Сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция, в ходе которых нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики выдано 4,95 тонны продовольствия.
По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,6 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 40 взрывоопасных предметов (ВОП).