В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 367 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 412 человек (женщин – 124, детей – 210), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 955 человек (женщин – 287, детей – 487)", - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания внутри страны вернулся 144 гражданина Сирии.

Сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция, в ходе которых нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики выдано 4,95 тонны продовольствия.