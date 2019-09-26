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РИА Новости

Эксперт оценил стоимость установки "умных" энергосчетчиков в России

11:36 26.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСчетчики в квартире
Счетчики в квартире
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Счетчики в квартире. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Стоимость повсеместной установки в РФ "умных" счётчиков электроэнергии может достичь 4 триллионов рублей в зависимости от требуемого функционала, заявил руководитель комитета по энергетике московского областного отделения "Деловой России" Алексей Смирнов на экспертном совете при комитете Госдумы по энергетике.
"На создание интеллектуальных систем учета электроэнергии потребуется от 800 миллиардов рублей до 4 триллионов рублей в общей сложности для того, чтобы оприборить Россию. Сумма затрат будет зависеть от утверждённого минимального функционала каждого прибора учета", - сказал Смирнов.
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По его словам, средние потери электроэнергии в сетях на сегодняшний день оцениваются в 16%, целевой ориентир при реализации закона об интеллектуальном учете электроэнергии составляет 4%. Эксперт считает, что счётчики нужно ставить в тех местах, где требуется дополнительный анализ расхода электроэнергии по группам потребителей, где есть риски кражи энергии или присутствуют бесхозные сети.
"Если опираться на цифру в 4 триллиона рублей исходных затрат, и поскольку в проекте постановления правительства перечень функционалов для счётчика достаточно серьёзный, то экономический эффект составит 40 миллиардов рублей в год. Таким образом, срок окупаемости этой инициативы составит 100 лет. При этом срок эксплуатации прибора учета до следующей метрологической проверки составляет 16 лет", - сказал Смирнов.
В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении интеллектуальных систем учёта электроэнергии. Такие системы включают в себя, в частности, "умные счетчики", способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей. Закон предполагает, что с 1 июля 2020 года обязанности по учёту электроэнергии в многоквартирных домах будут возлагаться на гарантирующих поставщиков (ими являются основные энергосбытовые компании регионов), а для остальных потребителей — на электросетевые компании.
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Организации, которые не смогут обеспечить учёт с помощью "умных счетчиков" к 2023 году, будут оштрафованы. Согласно принятому закону, расходы на приобретение, установку, замену приборов учета и другого необходимого оборудования будут включены в тарифы гарантирующих поставщиков и электросетевых компаний. Кроме того, их разрешено включать в состав платы за подключение к сетям новых потребителей.
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Алексей Смирнов (политик)Госдума РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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