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РИА Новости

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных из приюта

11:35 26.09.2019
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© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Выставка-пристройство бездомных животных
Выставка-пристройство бездомных животных
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На площадке перед Центром культуры и искусства "Меридиан" 5 октября пройдет выставка-пристройство кошек и собак из приютов, которую проведет благотворительный проект "Надо брать!".
Посетителей выставки будут ждать более ста собак и кошек из приютов. Все питомцы здоровы и привиты. Животных можно будет забрать бесплатно, но с обязательным заключением договора ответственного содержания, поэтому при себе нужно иметь паспорт.
"Если у вас нет возможности взять питомца, есть другие способы помочь. Например, принести подарки для жителей приютов. Они будут рады сухому корму и консервам, крупам, поводкам и ошейникам, мискам, игрушкам, лекарствам", - говорится в пресс-релизе организации.
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бездомные животныеМосква
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