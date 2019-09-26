Лукашенко заявил, что у него нет никаких проблем в общении с Путиным

МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет никаких проблем в общении с главой российского государства Владимиром Путиным, у них складываются дружеские отношения.
По словам Лукашенко, с президентом России они "очень дружны".
"Вообще у меня нет никаких проблем в отношениях "президент Беларуси - президент России". Вообще просто никаких. У нас очень добрые отношения, хотя хватает и проблем (между странами - Прим. ред.), которые надо решать", - сказал белорусский президент во время пресс-конференции украинским СМИ. Трансляцию ведет украинский телеканал 112.
Лукашенко также подчеркнул, что у Белоруссии и России "теснейшие связи".