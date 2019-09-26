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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии

10:42 26.09.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 29 случаев нарушений режима прекращения огня, Турция - 15, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Латакия – семь, Алеппо – семь, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 12, Алеппо – три", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению гуманитарных акций не проводил.
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