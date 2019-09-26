Россия за сутки зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Латакия – семь, Алеппо – семь, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 12, Алеппо – три", - говорится в сообщении.